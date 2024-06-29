Kuzey Irak ve Suriye'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonların başarılı bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde tespit edilen terörist yakalandı.

3 bölgede 10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vurgulandığı üzere, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen altı PKK mensubuyla birlikte, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yer alan dört PKK/YPG üyesini etkisiz hale getirmiştir." açıklamalarına yer verildi.

