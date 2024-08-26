Kuzey Irak ve Suriye'de 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kuzey Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon Detayları

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerde, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor." denildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Her nerede olursa olsun, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi. Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.