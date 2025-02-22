Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill, Aziz Patrick Günü Etkinliklerini Boykot Edecek

Kuzey İrlanda Başbakanı Boykot Açıklaması

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmayacağını duyurdu.

Protesto Sebebi

O’Neill, İrlanda'daki Sinn Fein partisi lideri Mary Lou McDonald ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Filistin halkının yaşadığı acılara tanık olurken hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. ABD Başkanı'nın Filistin halkının Gazze'den kitlesel şekilde sürgün edilmesine yönelik son açıklamaları göz ardı edilemez." dedi.

Ortaklaşa Karar

Kuzey İrlanda Başbakanı, Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald ile birlikte Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmama yönündeki ortak kararın kolay alınmadığını belirterek, "Ancak hepimizin adaletsizlik karşısında sesimizi yükseltme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı'nın Katılımı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bu etkinlikler dolayısıyla Beyaz Saray'daki kutlamalara katılacak. Martin, bu ayın başlarında, Trump ile geniş bir konu yelpazesinde görüşmeler yapacağını da açıklamıştı.

Aziz Patrick Günü'nün Önemi

İrlanda'nın koruyucu azizi kabul edilen Patrick'in öldüğü 17 Mart, her yıl Hristiyanlığın İrlanda'ya geldiği gün olarak kutlanıyor. Dünya genelindeki İrlandalılar, Aziz Patrick Günü'nde İrlanda kültür ve mirasını kutluyor.

Bu özel gün çerçevesinde, hem Kuzey İrlanda'dan hem de İrlanda'dan siyasi liderlerin geleneksel olarak ABD'ye gitmeleri bekleniyor.