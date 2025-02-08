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Kuzey Kıbrıs'ta Dijital Dönüşüm Kongresi Gerçekleşti

KKTC'de 'Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş' kongresi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:03
Kuzey Kıbrıs'ta Dijital Dönüşüm Kongresi Gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs'ta 'Dijital Dönüşüm' Kongresi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş' kongresi gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği işbirliğiyle düzenlenen bu önemli etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve birçok öğrenci katıldı.

Kongrenin Açılışında Vurgu

Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin geçmişe göre kariyer aspecten daha fazla fırsata sahip olduğunu belirtti. Tatar, ülkenin turizm, tarım ve eğitim alanındaki başarılarının teknoloji firmalarının Ar-Ge çalışmalarıyla daha da yükseleceğine vurgu yaptı.

Tatar, gençlerden KKTC'yi sevmelerini ve ülkenin kültürel değerlerine önem vermelerini isteyerek, "Gençlerimiz, KKTC'nin kolay kurulmadığı ve asla dış güçlerin saldırılarına boyun eğmediği bilincinde yetişmeli" dedi.

Teknolojinin Rolü

Kendi gençliğinde bilgisayar bulmanın zor olduğunu hatırlatan Tatar, günümüz gençlerinin dünyanın dört bir yanıyla cep telefonları ve bilgisayarları aracılığıyla iletişim kurabildiğini ifade etti.

Etkinlikteki Diğer Konuşmacılar

Etkinlikte, İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Eş Başkanı Doğuş Ertoprak da söz alarak gençlere hitap etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş" kongresi düzenlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği işbirliğinde düzenlenen kongreye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş" kongresi düzenlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği işbirliğinde düzenlenen kongreye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

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