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Kuzey-Kivu Eyaletinde İsyancı Saldırısı: 12 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ADF adlı isyancı grup, Kuzey-Kivu'da sivillere yönelik saldırı düzenledi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:35
Kuzey-Kivu Eyaletinde İsyancı Saldırısı: 12 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırılar Devam Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından düzenlenen bir saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Ulusal medya kaynaklarına göre, isyancılar Mukonia köyündeki sivillere yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Olayın ardından yetkililer, bazı köylülerin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

İsyancı Grupların Faaliyetleri

Bölgede etkin olan isyancı gruplar, sık sık insan kaçırma olayları ve fidye talepleri ile gündeme geliyor. ADF, 1990'ların sonlarından beri hem Uganda hem de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermektedir.

ADF Hakkında Genel Bilgi

ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi grupların eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bu grup, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivilin yaşamını yitirmesine, yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olmuştur.

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