Kuzey Kivu Valisi General Peter Cirimwami, M23 ile Çatışmada Hayatını Kaybetti

Kuzey Kivu Valisi General Peter Cirimwami, M23 İsyanı Kurbanı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu Valisi General Peter Cirimwami, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grupla yaşanan çatışmada hayatını kaybetti. Olay, Kuzey Kivu eyaletinin Sake kenti yakınlarında meydana geldi.

KDC Ordu Sözcüsü General Ekenge, yaptığı açıklamada, M23 üyeleriyle çıkan çatışmada yaralanan Cirimwami'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve sonrasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Askeri Kuşatma

Bu trajik olay, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının artması üzerine 7 Mayıs 2021'de ilan edilen askeri kuşatma kapsamında gerçekleşti. Bu kuşatma ile bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla sivil yetkililer görevden alınarak, askeri yetkililer atanmıştı.

Çatışmaların Ciddiyeti

KDC'nin doğusundaki isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar, bu yıl başından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı. M23, son haftalarda saldırılarını artırarak bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutan bir güç haline geldi.

Kasım 2021 itibarıyla yeniden başlayan M23 saldırıları, bölgede yaşayan sivil halka büyük zorluklar yaşatmakta ve Ruanda ile KDC arasında diplomatik krize neden olmaktadır. KDC, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle ve kendi zengin doğal kaynaklarını yağmalamakla suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir.