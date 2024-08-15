Kuzey Kore, 5 Yıl Aradan Sonra Turizme Kapılarını Açıyor

Kuzey Kore'nin Turizm Açılışı

Kuzey Kore, Kovid-19 pandemisi nedeniyle beş yıldır kapalı olan turizm alanlarını, aralık ayında yeniden açma kararı aldı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Samjiyon şehri, yabancı turistleri kabul edecek ilk nokta olacak.

Tur Şirketleri Duyuru Yaptı

Çin merkezli bazı tur şirketleri, turistlerin Yakında Samjiyon'u ziyaret edebileceğini açıkladı. Özellikle Şanghay merkezli bir şirket, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları bir duyuruda, şu an için yalnızca Samjiyon'un açıldığını ifade etti. Ancak ilerleyen dönemlerde Pyongyang ve diğer şehirlerin de turizme açılmasının mümkün olduğunu belirttiler.

Kuzey Kore'nin Sınır Politikası

Pandeminin başlamasından bu yana sınırlarını kapatan Kuzey Kore, Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerin ülkeye girişine izin vermeye başladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Rus turistlerin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesine kapı araladı.

Kuzey Kore’nin bu adımı, dünya genelinde yeniden açılma sinyalleri arasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.