Kuzey Kore 76. Kuruluş Yıldönümünü Coşkuyla Kutladı

Kuzey Kore, kuruluşunun 76. yıl dönümünü büyük etkinliklerle anarak, tarihine önemli bir vurgu yaptı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan habere göre, başkent Pyongyang'de gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde, Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un anıt mezarının da bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Kim Tok-hun'dan Önemli Açıklamalar

Etkinlikte bir konuşma yapan Başbakan Kim, ülkesinin karşılaştığı çeşitli zorluklara rağmen yeni bir değişim çağına girdiğini ifade etti. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarıyla hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır," dedi.

Kuzey Kore'nin Kuruluş Tarihi

Kuzey Kore, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon işgalinin sona ermesiyle birlikte Kore Yarımadası'nda, Sovyetler Birliği'nin desteğiyle sosyalist bir devlet olarak 1948'de kuruldu. Aynı yıl, Batı desteğindeki Güney Kore ise kendi cumhuriyetini ilan etti. Bu, Kore yarımadasının ikiye bölünmesinin temelini oluşturdu.