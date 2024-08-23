Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye Helikopter Satışını Kınadı

Kuzey Kore'den Sert Tepki

Kuzey Kore hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'ye 3.5 milyar dolarlık 36 adet "AH-64E Apache" helikopter ve ekipman satışını kınadı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu satışın bölgedeki güvenlik dengesini bozacağı ve kışkırtıcı bir eylem olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

Kinayla Dolu Açıklama

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yapılan açıklamada, ABD'nin bu tür silah satışlarının Asya-Pasifik bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırdığına ve dolayısıyla "göz ardı edilemeyecek" bir güvenlik problemi oluşturduğuna işaret edildi.

Ulusal Güvenlik Vurgusu

Ayrıca, belirtilen açıklamada Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğini korumak ve bölgesel barışı sağlamak adına askeri faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), 20 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu helikopter satışını onayladığını duyurmuştu.