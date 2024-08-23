Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye Helikopter Satışını Kınadı

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye yaptığı helikopter satışını 'bölgedeki güvenlik dengesini bozacak bir eylem' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:37
Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye Helikopter Satışını Kınadı

Kuzey Kore'den Sert Tepki

Kuzey Kore hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'ye 3.5 milyar dolarlık 36 adet "AH-64E Apache" helikopter ve ekipman satışını kınadı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu satışın bölgedeki güvenlik dengesini bozacağı ve kışkırtıcı bir eylem olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

Kinayla Dolu Açıklama

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yapılan açıklamada, ABD'nin bu tür silah satışlarının Asya-Pasifik bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırdığına ve dolayısıyla "göz ardı edilemeyecek" bir güvenlik problemi oluşturduğuna işaret edildi.

Ulusal Güvenlik Vurgusu

Ayrıca, belirtilen açıklamada Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğini korumak ve bölgesel barışı sağlamak adına askeri faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), 20 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu helikopter satışını onayladığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!