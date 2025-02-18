Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Silahsızlandırma Hedefini 'Saçma' Olarak Değerlendiriyor

Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Silahsızlandırma Hedefini Eleştiriyor

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılması gibi "saçma" bir hedefin peşinde koşmakla eleştirdi. Yonhap'ın Kuzey Kore devlet medyasına dayandırdığı habere göre, Pyongyang yönetimi, ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarının Almanya'nın Münih kentinde düzenledikleri toplantıya tepki gösterdi.

Nükleer Güç Gelişimi Sürecek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lider Kim Jong-un'un yönetiminde nükleer güçlerin geliştirilmeye devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, ABD ve Asya'daki bazı komşu ülkelerin, Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılması gibi "modası geçmiş ve saçma" bir planı hayata geçirmeye çalıştıkları eleştirildi.

Tehdit ve Karşı Eylem Uyarısı

Kuzey Kore, güvenliğinin tehdit altında olduğu algısı oluşursa rakiplerine karşı "ezici ve kararlı" karşı eylemlerde bulunacaklarını belirtti. Açıklamalarında, Kim liderliğindeki nükleer gücü güçlendirme çizgisine tutarlı şekilde bağlı kalacakları vurgulandı.

Münih'teki Üçlü Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Münih'te yaptıkları görüşmenin ardından Kuzey Kore konusunda üçlü işbirliğini güçlendirmek üzere mutabık kaldıklarını açıkladı. Bakanlar, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları, siber faaliyetleri ve Rusya ile askeri işbirliği konusundaki endişelerini dile getirdiler.