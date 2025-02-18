Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Silahsızlandırma Hedefini 'Saçma' Olarak Değerlendiriyor

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silahsızlanma hedefini eleştirerek, nükleer güçlerini geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:41
Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Silahsızlandırma Hedefini 'Saçma' Olarak Değerlendiriyor

Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Silahsızlandırma Hedefini Eleştiriyor

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılması gibi "saçma" bir hedefin peşinde koşmakla eleştirdi. Yonhap'ın Kuzey Kore devlet medyasına dayandırdığı habere göre, Pyongyang yönetimi, ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarının Almanya'nın Münih kentinde düzenledikleri toplantıya tepki gösterdi.

Nükleer Güç Gelişimi Sürecek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lider Kim Jong-un'un yönetiminde nükleer güçlerin geliştirilmeye devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, ABD ve Asya'daki bazı komşu ülkelerin, Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılması gibi "modası geçmiş ve saçma" bir planı hayata geçirmeye çalıştıkları eleştirildi.

Tehdit ve Karşı Eylem Uyarısı

Kuzey Kore, güvenliğinin tehdit altında olduğu algısı oluşursa rakiplerine karşı "ezici ve kararlı" karşı eylemlerde bulunacaklarını belirtti. Açıklamalarında, Kim liderliğindeki nükleer gücü güçlendirme çizgisine tutarlı şekilde bağlı kalacakları vurgulandı.

Münih'teki Üçlü Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Münih'te yaptıkları görüşmenin ardından Kuzey Kore konusunda üçlü işbirliğini güçlendirmek üzere mutabık kaldıklarını açıkladı. Bakanlar, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları, siber faaliyetleri ve Rusya ile askeri işbirliği konusundaki endişelerini dile getirdiler.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü
2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı
3
Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimleri Sürüyor
4
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi
5
Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak
6
Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza
7
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!