Kuzey Kore Anayasa Değişikliği: Birleşme Maddeleri Kaldırılabilir

Kuzey Kore, Anayasayı Gözden Geçiriyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi'nin (SPA) ülke anayasasında değişiklik yapma toplantısına geçeceğini duyurdu. Bu konferansta, "Seul yönetimi ile birleşme" konusuyla ilgili maddelerin kaldırılabileceği belirtiliyor.

Birleşme Bakanlığı'nın Açıklaması

Yonhap Ajansı'nın haberine göre, Birleşme Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu oturumda çeşitli anayasa maddelerini ele alacağını bildirdi. Toplantının gündeminde ayrıca Kuzey Kore'nin deniz dahil tüm sınırlarının da tartışılması planlanıyor.

Kuzey Kore Liderinden Yeniden Yazım Çağrısı

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, ocak ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin anayasa metninde Güney Kore'yi "değişmez baş düşman" olarak tanımlamak üzere bir güncelleme yapma çağrısında bulunmuştu. Kim, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikatlar düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası bir savaş alanına dönüştürdüğünü iddia ederek, birleşme sürecinin "imkansız" olduğunu vurguladı.