Kuzey Kore'de 300 Bin Genç Gönüllü Sel Felaketi İçin Seferber Oldu

Kuzey Kore'de Sel Felaketi Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Kuzey Kore, ülkenin kuzeybatısında meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya. Bu zor zamanlarda, hükümet yaklaşık 300 bin genç gönüllünün selden etkilenen bölgelere yardım için seferber olduğunu açıkladı.

Kim Jong-un'un Açıklamaları

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da düzenlenen bir törende, kurtarma çalışmalarına katılacak gönüllülerin uğurlandığını duyurdu. Kim, "Bu kadar büyük bir gönüllü katılımı başka bir ülkede görülemez" diyerek, gençlerin azmini övdü.

Gençlerin Rolü

Kim, gençlerin girişimci ruhunun, halkın "yüksek hedeflere" ulaşmasında ve zorlukların aşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, selin neden olduğu hasarın onarımı için devrim niteliğinde bir inşa kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Sınıra Yakın Bölgedeki Zorluklar

Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri taştı ve bölgedeki 5 binden fazla kişi mahsur kaldı. Söz konusu kişiler, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Güney Kore'nin Tahminleri

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki felaket sonucu ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin etti.

Medya Tartışmaları

Kim Jong-un, Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin etkileri hakkında uydurma haberler yapmakla suçladı ve bu tür haberleri kınadı.