Kuzey Kore'de Temmuz'daki Sellerden Etkilenenler Evlerine Döndü

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında, Temmuz ayında meydana gelen seller sonucu yerinden edilen binlerce kişi, evlerine geri dönmeye başladı. Kore Merkez Haber Ajansı tarafından verilen bilgiye göre, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Yaklaşık dört ay süren yerel barınma döneminin ardından, sel mağdurları tekrar eski yuvalarına dönmek için başkent Pyongyang'dan ayrıldılar. Dönüş yolculukları sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a teşekkür etmek amacıyla Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bir araya geldiler.

Temmuz ayında bölgeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar sonucunda Kuzey Phyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde binlerce kişi evsiz kalmıştı. Resmi yetkililerin açıklamalarına göre, sel felaketzedeleri Ağustos ayında başkent Pyongyang'a yerleştirilmişti.

Afet bölgelerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için yaklaşık 300 bin gönüllü vatandaş başvuruda bulundu. Bu çerçevede, Sinuiju kentinde aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan 5 binden fazla kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Öte yandan, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki sel felaketi sonucunda ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirdi. Kim Jong Un ise, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarlarla ilgili Güney Kore medyasını uydurma haberler yapmakla suçlayarak eleştirdi.