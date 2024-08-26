Kuzey Kore'de Yeni Kamikaze Dron Performans Testleri Gerçekleştirildi

Kuzey Kore'de Dron Performans Testleri

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, yeni geliştirilmiş dronların performans testine katıldı. Denetim sırasında, daha fazla kamikaze dronu üretme ihtiyacının altını çizdi.

Dronların Kullanım Amaçları

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dronların hem kara hem de deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandığını aktardı. Kim, bu dronların gelişimi için bir dizi öneride bulundu.

Gelecekteki İhtiyaçlar

Kim, performans testini denetlerken, kamikaze dronlarının yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronlarının da daha fazla üretilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dronların inşasında yapay zeka teknolojisinin de uygulanması gerekliliği vurgulandı.

Memnuniyet ve İnovasyon

Kuzey Kore lideri, yeni geliştirilen dronların özelliklerinden oldukça memnun kaldığını ifade etti. Bu gelişmeler, Kuzey Kore'nin askeri teknoloji alanındaki inovasyonunu artırmayı hedefliyor.