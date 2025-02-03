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Kuzey Kore'den ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Sert Tepki

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun 'haydut devlet' ifadesine yanıt vererek, provokasyonlara karşı sert karşılık verileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:40
Kuzey Kore'den ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Sert Tepki

Kuzey Kore'den Sert Açıklamalar

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'haydut devlet' nitelendirmesine karşı sert tepki gösterdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan açıklamada, Rubio'nun bu ifadesinin ABD'nin düşmanca politikasının bir yansıması olduğu vurgulandı.

Provokasyon Yanıtı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rubio'nun açıklamalarını 'ciddi bir siyasi provokasyon' olarak değerlendirdi. Ayrıca, bu sözlerin egemen bir devletin imajını düşüncesizce zedelemek amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD dış politikasından sorumlu kişinin düşmanca sözleri ve eylemleri, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca politikasını bir kez daha teyit etti" ifadelerine yer verildi. Rubio'nun konuşmasının "yeni bir şey olmadığı" ifade edilerek, Kuzey Kore'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir tutumdaki provokasyonlara asla tahammül etmeyecekleri ve buna sert bir karşılık verileceği ifade edildi.

Rubio'nun Sözleri

Bakan Rubio, daha önce bir röportajda, Kuzey Kore ve İran'ı 'daima başa çıkmak zorunda olduğunuz haydut devletler' olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore'nin bu tepki, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra bir ABD'li Bakan'a karşı yapılan ilk doğrudan eleştiri olarak kaydedildi.

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