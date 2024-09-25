Kuzey Kore'den ABD'ye Quad Zirvesi Hakkında Sert Eleştiriler

Kuzey Kore'den ABD'ye Eleştiriler

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya, Japonya ve Hindistan ile birlikte düzenlediği Dörtlü Savunma Diyaloğu (Quad) Zirvesi'ni, tek kutuplu egemenlik stratejisini sürdürmek amacıyla bir araç olarak değerlendirdi.

Quad Zirvesi'nde Yapılan Açıklamalar

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore yönetimi, 21 Eylül tarihinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Quad Zirvesi ile ilgili sert ifadelerde bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Quad'ı ABD'nin "tek kutuplu egemenlik stratejisi" çerçevesinde bir siyasi ve diplomatik araç olarak tanımladı. Ayrıca, "ABD'nin Soğuk Savaş zihniyeti ve kamplar arası çatışma politikası, Quad aracılığıyla Asya-Pasifik bölgesinde güvensizlik ve düşmanlık yaratarak uluslararası istikrarsızlığa katkı sağlamaktadır," şeklinde yorumda bulundu.

Kuzey Kore'nin Kararlılığı

Sözcü, ülkenin egemenlik hakları, güvenliği ve ulusal çıkarlarına zarar veren her tür "düşmanca eylemi" asla kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Dörtlü Savunma Diyaloğu, 21 Eylül'deki zirve sonrası ortak bir bildiri yayınlayarak, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını kınadı ve Kore Yarımadası'nın "tamamen" nükleer silahsızlandırılması yönündeki taahhütlerini bir kez daha vurguladı.