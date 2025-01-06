Kuzey Kore'den Doğu Denizi'ne Hipersonik Füze Fırlatıldı

Kuzey Kore'nin Yeni Füze Denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen bir füze fırlattığını bildirdi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, bu durum, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içerisindeki ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

Füzelerin Uçuş Mesafesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Pyongyang'dan yerel saatle 12.00 sularında fırlatılan füzenin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğünü açıkladı. Füzelerin Doğu Denizi'ne yöneltilmesi ve hipersonik özellikler taşıması, bölgedeki gerginliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Teyakkuz Durumu

Füze fırlatma işleminin ardından, Güney Kore'nin teyakkuzda olduğu vurgulandı. Daha önce, Kuzey Kore'nin 5 Kasım 2024'te Japon Denizi'ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024 yılında katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetlemişti. Bu gelişmeler, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekerken, bölgedeki askeri hareketlilik de devam ediyor.