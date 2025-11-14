Kuzey Kore'den G7'ye Sert Uyarı: "Nükleer Silah Gerçeği Değişmeyecek"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, G7 dışişleri bakanlarının "Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması" yönündeki kararlılığını yinelemesine sert tepki gösterdi.

Choe'nun Tepkisi

Choe, G7'nin çağrısını Kuzey Kore Anayasası’nı "yok saymak" olarak nitelendirerek, "Ülkemizin anayasasını doğrudan ihlal eden bu düşmanca eylem karşısında güçlü bir memnuniyetsizlik ve üzüntü duyduğumu ifade ediyor, bunu şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi.

Nükleer Silahların Gerekçesi

Choe, G7’nin "nükleer silahsızlanma" söylemine körü körüne bağlı kalmasının grubun bir azınlık çıkarına dönüştüğünün kanıtı olduğunu savundu. Bugünün sert jeopolitik atmosferinde nükleer silahlara sahip olmanın, tehlikeli düşman devletleri caydırmak için en doğru seçenek olduğunu belirtti.

Choe, lider Kim Jong-un'un nükleer silah konusundaki kararlılığını anımsatarak, "ABD ve müttefikleri bunu kabul etse de etmese de, 10 veya 20 yıl, hatta 50 ya da 100 yıl boyunca ‘nükleer silahsızlanma’ diye haykırmayı sürdürse de ülkemizin nükleer silahlara sahip olduğu gerçeği değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Anayasaya Saygı ve Güvenlik Mesajı

Hiç kimsenin Kuzey Kore Anayasası’nı yok sayma hakkı olmadığını vurgulayan Choe, Kore Yarımadası ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ile istikrarın sağlanmasının yolunun "gerçek dışı 'nükleer silahsızlanma' çağrılarını tekrarlamak" olmadığını söyledi. Dış nükleer tehdit ortadan kalkmadığı sürece ülkenin nükleer silahlara sahip olmaya devam edeceğini belirtti.

Choe ayrıca, G7'yi küresel nükleer tehdidin kaynağı olmakla suçlayarak, grubun kendi nükleer yayılma girişimlerini görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olma ve halkını koruma iradesini kararlılıkla sürdüreceğini ekledi.

G7'nin Ortak Bildirisi

G7 dışişleri bakanları, Kanada'nın Niagara bölgesindeki toplantı sonrası yayımladıkları ortak bildiride Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programını güçlü şekilde kınadı ve "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Kuzey Kore’nin kripto para hırsızlıklarından derin endişe duyuyoruz. Ayrıca Kuzey Kore’yi kaçırılan yabancı ülke vatandaşları sorununu ivedilikle çözmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

G7 üyeleri: ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya.

