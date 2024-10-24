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Kuzey Kore'den Gönderilen Çöpler Güney Kore'yi Teri Kandırdı

Güney Kore, kuzeyden gönderilen çöp dolu balonun havada patladığını duyurdu. Olay, iki ülke arasındaki gerilimleri artırıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:14
Kuzey Kore'den Gönderilen Çöpler Güney Kore'yi Teri Kandırdı

Kuzey Kore'den Gönderilen Çöp Balonları Güney Kore Devlet Başkanlığı Yerleşkesine Düştü

Güney Kore, Kuzey Kore'den gönderilen çöp dolu bir balonun havada patladığını ve atıkların başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı yerleşkesinin üzerine düştüğünü bildirdi. Yonhap haberine göre, Güney Kore ordusu, Kuzey'den yeni çöp balonları gönderildiğini açıkladı.

Güvenlik Teşkilatından Açıklama

Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Teşkilatı, gönderilen balonlardan birinin Devlet Başkanlığı binasının üstündeyken havada patladığını ve balondaki atıkların binanın üstüne düştüğünü vurguladı. Açıklamada atıkların güvenle toplandığı ve olayın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ile koordineli şekilde izlendiği belirtildi.

Devam Eden Gerilim

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır sürmekte. Güney Kore'de yaşayan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu balonları kuzeye göndermişti. Kuzey Kore ise bu duruma yanıt olarak mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5000'den fazla balon göndermişti.

İddialar ve Tepkiler

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 11 Ekim tarihinde Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürdü. JCS, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Güney Kore daha sonra, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek vermek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğini öne sürdü; ABD ise bunu onayladı. Seul'un bu açıklamasının ardından, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diyerek bu ülkelerin nükleer silah sahibi ülkelere karşı sorumsuzca konuştuğunu savundu.

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