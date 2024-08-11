Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Çöp Balonu Gönderimi

Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Taktikleri

Güney Kore, komşusu Kuzey Kore'nin yaklaşık 240 adet çöp balonu ile sınır bölgesine müdahale ettiğini duyurdu. Yonhap ajansının aktardığına göre, bu balonlar içerisinde kağıt ve plastik şişeler barındırıyordu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın Açıklaması

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin çöp balonları gönderme faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti. Bu balonlar, özellikle Seul'ü çepeçevre saran Gyeonggi bölgesine düşmüştür.

3000’den Fazla Çöp Balonu Gönderildi

Kuzey Kore, 28 Mayıs'tan bu yana Güney Kore'ye toplamda yaklaşık 3 bin 600'den fazla çöp balonu ulaştırdığı iddia edilmektedir.

Çöp Balonu Gerilimi

Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, geçmişte Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleri içeren büyük balonları kuzeye göndermekteydi. Kuzey Kore, bu duruma karşılık olarak çöp balonları gönderme eylemini başlatmış ve bunu ‘ifade özgürlüğü’ olarak nitelendirmiştir.

Güney Kore ise bu açıklamayı sert bir dille kınamaktadır. İki ülke arasında bu balonlar sebebiyle gerilim artmış durumdadır.