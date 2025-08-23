DOLAR
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Suçlama: Sınırda Uyarı Ateşi 'Tehlikeli Provokasyon'

Kuzey Kore, 19 Ağustos'ta sınırda barikat kuran askerlerine açılan uyarı ateşini "tehlikeli provokasyon" olarak nitelendirdi; Ko Jong Chol gerilimi kınadı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:57
Kuzey Kore'den 'Tehlikeli Provokasyon' Suçlaması: Sınırda Uyarı Ateşi

Ko Jong Chol, barikat kuran askerlerin hedef alındığını söyledi

Kuzey Kore, 19 Ağustos'ta sınırda barikat inşa eden askerlerine Güney Kore ordusu tarafından açılan uyarı ateşini "tehlikeli provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ko Jong Chol, ateş açıldığı sırada askerlerin Kore yarımadasını "tümüyle birbirinden ayırma" çabaları kapsamında "güney sınırını kalıcı olarak kapatmak için bir barikat projesi" üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Ko, Güney Kore'nin "gerilimi bilerek artırmaya çalıştığını" ifade ederek, Güney Kore'ye "sınırda ülkenin egemenliğini korumak adına yapılması gereken güçlendirme projesine yönelik tehlikeli provokasyonları derhal durdurma" çağrısı yaptı.

Öte yandan, son dönemde Kore yarımadasında gerilimin düşürülmesine yönelik bazı adımlar atılıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, bu yıl göreve geldikten sonra Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamladığını ancak Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 14 Ağustos'taki açıklamasında, "Güney Kore ile ilişkilerimizi düzeltmek gibi bir niyetimizin olmadığını defalarca ifade ettik." demişti.

