Kuzey Kore'den Kaçanlar: Rusya için Savaşan Korelilerin Eğitimi Hafife Alınmamalı

Ukrayna İçin Gönderilen Kuzey Koreli Askerler

Güney Kore'ye kaçan bazı Kuzey Koreliler, Ukrayna'da savaşmak için gönderilen Kuzey Koreli askerlerin ortalamanın üstünde bir eğitime tabi tutulduklarını belirtti. BBC'ye konuşan kaçaklar, Kuzey Kore askerlerinin hafife alınmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Yoğun İdeolojik Eğitim

2014 yılında Kuzey Kore'den ayrılan Lee Hyun Seung, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda görevlendirilen 11. Kolordu Birliği (Storm Troops) tarafından eğitildiğini ifade etti. Bu birliğin, fiziki olarak güçlü erkeklerden seçildiğini söyleyen Lee, askerlerin her sabah "yoğun ideolojik beyin yıkamaya" maruz kaldığını belirtti.

İtaatkarlık ve Görev Tanımı

Kuzey Kore'den kaçan Haneul, bu askerlerin çoğunun "son derece itaatkar ve emirlere sorgusuz sualsiz uyan" kişiler olduğunu aktardı. 2019 yılında Güney Kore'ye kaçan Ryu Seonghyun ise bu askerlerin düşman hatlarına sızma ve düşman topraklarında kaos yaratma görevine sahip olduğunu söyledi. Ryu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'daki itibarına zarar vermemek amacıyla asker göndermek zorunda kaldığını da vurguladı.

Kayıplar ve İddialar

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık tarihindeki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddialarında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşan Kuzey Koreli askerlere dair görüntüler de paylaştı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da ölü ve yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair verilerin bulunduğunu açıkladı.