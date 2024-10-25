Kuzey Kore'den Rusya'ya Asker Gönderme Açıklaması

Kuzey Kore yönetimi, Rusya'ya asker göndermenin uluslararası hukuka uygun olacağına dair açıklamalarda bulundu. Seul merkezli Yonhap ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkilerden sorumlu dışişleri bakan yardımcısı Kim Jong-gyu, dünya medyasının asker gönderme yönündeki iddialarını değerlendirerek, "Eğer bu haberler doğruysa, bu tam anlamıyla uluslararası hukuk kurallarına uygun bir eylem olacaktır." şeklinde konuştu.

Kim, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini yasa dışı olarak nitelendirmek isteyen bazı güçlerin olabileceğine dikkat çekti ve savunma bakanlığının yetki alanlarına müdahale edilmediğini vurgulayarak, asker sevkiyatını doğrulamaktan kaçındı. Bu açıklamalar, Güney Kore medyasında, Kuzey Kore yönetiminin asker sevkiyatını dolaylı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore’nin asker sevkiyatına yönelik ifadeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Putin, Kuzey Kore ile yaptıkları anlaşmalara saygı gösterileceğini belirterek, "Bu anlaşmanın 4. maddesi gereği neyi ne şekilde yapacağımız bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya’ya gönderilen Kuzey Koreli asker sayısının yaklaşık 3 bin olduğunu ve Aralık ayına kadar bu sayının 10 bine ulaşabileceğini öne sürdü. Kuzey Kore askerlerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına destek için konuşlandırıldığı bildiriliyor.

Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine gönderildiği bilgisini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre, Rusya 27-28 Ekim tarihlerinde ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da yayılan yanlış bilgilere karşın Rusya’nın gerilimi artırma yönündeki açık adımıdır." şeklinde yorumda bulundu.