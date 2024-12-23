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Kuzey Kore'den Rusya'ya Mühimmat Sevkiyatında Üç Kat Artış

Kuzey Kore'nin Rusya'ya mühimmat sevkiyatının Eylül 2023'ten bu yana üç kat arttığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:02
Kuzey Kore'den Rusya'ya Mühimmat Sevkiyatında Üç Kat Artış

Kuzey Kore’den Rusya’ya yollanan mühimmat yüklü vagonların sayısının, Eylül 2023’te liderler arasındaki görüşmeden bu yana üç kat arttığı öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan haberde, iki ülke arasındaki demir yolu trafiğini gösteren uydu görüntüleri yer aldı.

Haberin detaylarında, Pyongyang’tan Rusya’ya yapılan mühimmat sevkıyatının önemli oranda arttığı belirtilirken, Kuzey Kore yönetiminin başlangıçta eski model mühimmat gönderdiği, sonrasında ise daha modernize edilmiş mühimmat sağlamaya başladığı ifade edilmekte.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’deki yaklaşık 200 silah fabrikasının tam kapasiteyle çalıştığına dikkat çekti ve Rusya’nın bu fabrikalara petrol ve ekipman yardımı yaparak silah üretimini desteklediğini belirtti.

Ukraynalı subay Andriy Kovalenko, WSJ’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı top ve havan mermilerinin %60’ının Kuzey Kore’den geldiğini duyurdu. Ayrıca, Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin Rusya’ya içerisinde Hwasong-11 tipi balistik füzelerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin konteyner mühimmat gönderdiğini öne sürdü.

Güney Koreli araştırmacı Olena Guseinova, Kuzey Kore'nin, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Rusya'dan yaklaşık 5,5 milyar dolar kazanmış olabileceğini açıkladı.

Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziranda Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim’deki açıklamasında Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini 27-28 Ekim tarihlerinde ilk muharebe bölgelerine konuşlandırmayı planladığını belirtmişti. ABD, Rusya’da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde yer aldığını bildirdi.

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