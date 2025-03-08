Kuzey Kore'den Tarihi Adım: Nükleer Güçle Çalışan İlk Denizaltı Projesi İncelendi

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin nükleer güçle çalışan ilk denizaltı projesini denetleyerek savunma stratejisine önem verdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:15
Kuzey Kore'den Tarihi Adım: Nükleer Güçle Çalışan İlk Denizaltı Projesi İncelendi

Kuzey Kore'nin Nükleer Denizaltı Projesi Gelişiyor

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltısının inşa edildiği proje alanını denetledi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, denizaltının özellikle Güney Kore ve ABD için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğu bildirildi.

Proje Hakkında Bilgiler Verildi

İncelemenin tarihi ve denizaltının inşa yeri net olarak belirtilmezken, projenin ilk fotoğrafları da paylaşıldı. Kim, denizaltının projesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Donanmanın Güçlendirilmesi Vurgulandı

Kim Jong-un, proje alanını ziyaretinde donanmanın güçlendirilmesinin Kuzey Kore'nin savunma stratejisinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, ülke son yıllarda gelişmiş donanma gemileri edinme çabasındadır.

Kuzey Kore'nin Denizaltı Gücü

Kuzey Kore, Eylül 2023'te yeni bir taktik nükleer saldırı denizaltısı tanıtmıştı. Güney Kore'nin 2023 yılındaki Savunma Beyaz Kitabı'na göre, Kuzey Kore'nin yaklaşık 70 denizaltısı bulunurken, Güney Kore'nin denizaltı gücünün sadece 10 gemiden oluştuğu kaydedildi.

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