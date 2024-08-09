Kuzey Kore DMZ Bölgesine Mayın Döşemeye Devam Ediyor

Kuzey Kore'nin Mayın Yerleştirme Faaliyetleri

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde halen mayın döşemeye devam ettiğini bildirdi.

Güney Kore'den Rapor

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ulusal Meclis'e sunduğu raporda, Pyongyang'ın DMZ içindeki ulaşım yollarına mayın ve bariyer yerleştirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Askeri Yetkililerin İddiaları

Güney Koreli bazı askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin son aylarda bölgeye çok sayıda asker konuşlandırarak mayın döşeme ve bariyer kurma faaliyetlerine hız verdiğini öne sürdü.

Geçmişteki Faaliyetler

Kuzey Kore'nin, geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon bölgesinde DMZ içindeki yollara mayınları yerleştirdiği tespit edilmişti. Ocak 2024'te Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması ve sınır boyunca uluslararası iletişimin tamamen kesilmesi yönünde sert önlemler talep etmişti.

Kaesong'daki Gelişmeler

18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin parçası olarak 2004 yılında kurulmuş olan ancak daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar uzanan yollardaki sokak lambalarının kaldırıldığı da duyurulmuştu.