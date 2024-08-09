Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuzey Kore DMZ Bölgesine Mayın Döşemeye Devam Ediyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin DMZ içindeki yollara mayın yerleştirmeye devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:17
Kuzey Kore DMZ Bölgesine Mayın Döşemeye Devam Ediyor

Kuzey Kore'nin Mayın Yerleştirme Faaliyetleri

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde halen mayın döşemeye devam ettiğini bildirdi.

Güney Kore'den Rapor

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ulusal Meclis'e sunduğu raporda, Pyongyang'ın DMZ içindeki ulaşım yollarına mayın ve bariyer yerleştirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Askeri Yetkililerin İddiaları

Güney Koreli bazı askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin son aylarda bölgeye çok sayıda asker konuşlandırarak mayın döşeme ve bariyer kurma faaliyetlerine hız verdiğini öne sürdü.

Geçmişteki Faaliyetler

Kuzey Kore'nin, geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon bölgesinde DMZ içindeki yollara mayınları yerleştirdiği tespit edilmişti. Ocak 2024'te Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması ve sınır boyunca uluslararası iletişimin tamamen kesilmesi yönünde sert önlemler talep etmişti.

Kaesong'daki Gelişmeler

18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin parçası olarak 2004 yılında kurulmuş olan ancak daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar uzanan yollardaki sokak lambalarının kaldırıldığı da duyurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı