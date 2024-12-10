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Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor

Kuzey Kore, Güney Kore'de gerçekleşen sıkıyönetim girişimi sonrası bir haftadır sessizlik sürdürüyor. Medya yorum yapmadı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:11
Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sessizlik

Kuzey Kore, "düşman devlet" olarak tanımladığı Güney Kore'deki sıkıyönetim girişiminde 3 Aralık tarihinde yaşananların ardından bir haftadır sessizliğini koruyor.

Güney Kore'nin Sıkıyönetim İlanı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim açıklaması ve muhalefetin Yoon'u görevden alma girişimleri, yalnızca Güney Kore'de değil, dünya medyasında da geniş bir yankı uyandırdı.

Ancak Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki medya organları KCNA ve Rodong Sinmun, konuya ilişkin hiçbir yorum ve açıklama yapmadı. Normalde Kuzey'in, Güney Kore'deki siyasi krizlere hızlı ve kararlı bir yanıt verme geleneği varken bu sessizliğin sürmesi, Pyongyang'ın duruma dair izlediği strateji konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

Geçmişteki Tepkiler ve Anayasa Değişikliği

Kuzey Kore medyası, geçmişte benzer durumlara karşı oldukça hızlı tepkiler vermişti. Örneğin, 2016 yılında eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasının onaylanmasının ardından, Kuzey Kore basını yalnızca 24 saat içinde olaylara yorum yapmıştı.

Güney Kore’nin Kim Jong-un'a karşı tutumu ise; ocak ayında, Güney Kore’nin "değişmez başdüşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılmasını istemesi ile bir kez daha gündeme geldi. Kim, ayrıca Güney Kore ile yeniden birleşme arayışının "imkânsız" olduğunu vurgulamıştı.

Gerginlik ve Propaganda Faaliyetleri

Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim, Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistlerin Güney Kore'den Kuzey'e propaganda balonları göndermesi ile devam ediyor. Buna karşılık Kuzey Kore, güneydeki sığınmacılara karşı 7 binden fazla çöp yollama eylemi gerçekleştirmişti.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve kıtalar arası balistik füze denemeleri de iki ülke arasındaki gerginliği artıran diğer bir etken durumunda. Kuzey Kore'nin 2012-2023 döneminde, bazıları ABD'ye kadar ulaşabileceği iddia edilen 200'ü aşkın füze denemesi gerçekleştirdiği bildiriliyor.

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