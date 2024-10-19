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Kuzey Kore, Güney Kore'den Gönderilen İHA'nın Kalıntılarını Buldu

Kuzey Kore, Güney Kore'nin insansız hava aracının kalıntılarını bulduğunu iddia etti, Güney ise yanıt vermenin gereksiz olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:00
Kuzey Kore, Güney Kore'den Gönderilen İHA'nın Kalıntılarını Buldu

Kuzey Kore, İHA Kalıntılarını Bulduğunu İddia Ediyor

Kuzey Kore, Güney Kore'den gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) kalıntılarını bulduğunu ifade etti. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü, 13 Ekim'de başkent Pyongyang'daki bir bölgeye düşen İHA'nın kalıntılarının ele geçirildiğini dile getirdi.

İHA Fotoğrafları Yayınlandı

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Güney Kore'den geldiği iddia edilen İHA'nın kalıntılarına dair fotoğraflar paylaştı. Kuzeyli yetkililer, söz konusu İHA'nın 1 Ekim'deki Güney Kore'deki askeri geçit töreninde görülen araçla aynı türde olduğunu savunuyor.

Askeri Provokasyon Uyarısı

Kuzey Kore hükümeti, eğer Güney Kore'nin askeri araçları kuzeyin kara, hava ve deniz sınırlarını ihlal ederse, bunun ciddi bir askeri provokasyon olarak değerlendirileceğini ve derhal misilleme yapılacağını vurguladı. Açıklamada, "Bu, Pyongyang'ın egemenliğine karşı bir savaş ilanı anlamına gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'den Gelen Tepki

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin iddialarının tek taraflı olduğunu belirtirken, "Yanıt vermeye değmez" dedi. Kuzey Kore yönetimi, Güney'in başkentine karşı propaganda amaçlı broşürler taşıyan İHA'lar gönderdiğini öne sürerek suçlamalarda bulundu.

Gerilim Tırmanıyor

İki ülke arasında son zamanlarda "çöp balonu" ve "İHA" gerilimleri artarken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Güney'den bir İHA daha gelmesi durumunda Kuzey'in karşılık vereceğini ve bunun "korkunç bir felakete" yol açacağı tehdidinde bulunmuştu.

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