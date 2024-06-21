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Kuzey Kore, Güney sınırına yeni̇ yapılar i̇nşa edi̇yor! İşte detaylar

Kuzey Kore'nin son zamanlarda Güney Kore sınırına yakın bölgelerde önemli altyapı çalışmaları yaptığına dair uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:12
Kuzey Kore, Güney sınırına yeni̇ yapılar i̇nşa edi̇yor! İşte detaylar

BBC'nin incelediği son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın birçok noktada duvar benzeri yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Bu yapılar, bölgedeki askeri faaliyetlerde ciddi artış olduğunu gözler önüne seriyor.

ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER GÖZLEMLENDİ

Analiz edilen uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin kontrol ettiği askerden arındırılmış bölgede önemli arazi düzenlemeleri yaptığını gösteriyor. Özellikle sınırın 7 kilometrelik bölümünde yapılan inşaatlar, daha önce böyle bir altyapının olmadığını gösteriyor.

UZMANLAR YORUMLADI

Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli Asan Politika Çalışmaları Enstitüsü'nden askeri ve savunma uzmanı Dr. Uk Yang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin bu yeni yapılarla ilk kez sınırları fiziksel olarak ayırma amacında olduğunu düşünüyorum. Bu, önceki tanksavar duvarlarından farklı bir strateji izlediklerini gösteriyor." dedi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTIYOR

Kuzey Kore'nin bu adımları, bölgedeki gerginliği artırabilir. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Asya ve Kore'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Prof. Victor Cha, "Bu tür yapıların ani bir şekilde inşa edilmesi ateşkes anlaşmalarını ihlal edebilir ve bölgedeki dengeleri bozabilir." şeklinde görüş belirtti.

KUZEY KORE'NİN MESAJI: BİRLİĞE KARŞI BARİYER

Kings College London Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Bölüm Başkanı Dr. Ramon Paheco Pardo ise Kuzey Kore'nin bu yapılarla Güney'den gelebilecek olası saldırılara karşı fiziksel bir bariyer oluşturduğunu, bu durumun Kuzey'in yeniden birleşme iradesine yönelik bir mesaj olduğunu ifade etti.

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