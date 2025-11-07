Kuzey Kore Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Füze denemesi, Pyongyang’ın ABD’nin son yaptırımlarına yanıt vereceğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Güney Kore Genelkurmayından açıklama

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, "Saat 12.35 sıralarında Kuzey Kore’nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Daegwan bölgesinden Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlatıldığını tespit ettik" ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımını sürdürdüğü ve muhtemel yeni füze denemelerine karşı tetikte olduğu vurgulandı.

Japonya fırlatmayı doğruladı

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin son füze denemesini doğrularken, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğünün değerlendirildiğini duyurdu. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) bölgedeki gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi fırlatmanın ardından hükümete gerekli güvenlik tedbirlerini alma ve halkı bilgilendirme talimatı verdi.

ABD yaptırımlarına yanıt olarak değerlendirildi

ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklama yoluyla Kuzey Kore’nin silah programına finansman sağladığı iddiasıyla 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişiyi yaptırım listesine eklemişti. Bu adımın ardından Kuzey Kore’nin ABD Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Un-chol, ABD’nin son yaptırım kararını Washington’un kendilerine yönelik düşmanca tutumunun göstergesi olarak nitelendirip, "Bu düşmanca tutuma uygun şekilde karşılık vereceğiz" demişti. Kuzey Kore’nin son füze denemesi, bu çerçevede ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak yorumlandı.

Önceki denemeler ve bölgedeki diplomasi

Kuzey Kore, önceki balistik füze denemesini 22 Ekim tarihinde gerçekleştirmiş; 29 Ekimde ise denizden karaya stratejik seyir füzesi fırlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye istekli olduğunu yinelemiş, ancak görüşme gerçekleşmemişti. Trump, yine de Kim ile görüşmek üzere bölgeye yeniden gelmeye istekli olduğunu belirtmişti. İlk başkanlık döneminde 2019 yılında bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, Panmunjom ateşkes köyünde Kim ile bir araya gelmişti.

