Kuzey Kore, Japon Denizi'ne ICBM Fırlattı

Kuzey Kore'den Balistik Füze Denemesi

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) bir kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla duyurulan habere göre, ülkenin lideri Kim Jong-un, bu testin stratejik hedefler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Füze Denemesi ve Stratejik Amaçlar

Kim, fırlatılan füzenin "ülkenin stratejik füze kabiliyetini güncellediğini" ve Kuzey Kore’nin en güçlü caydırıcılığının modernliğini sergilediğini ifade etti. Bu testin, bölgesel gerilimi artıran rakiplere karşı bir mesaj olduğunu belirtti: "Deneme atışı, Cumhuriyetimizin güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme irademizi göstermektedir." Kim, ayrıca ülkesinin nükleer güçlerini güçlendirme çizgisini asla değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Tepkiler

Kuzey Kore’nin füze denemesi sonrasında tepki gösteren Güney Kore Ordusu, Kim Jong-un’un provokasyonunu kınayarak bu tür davranışların sorumluluğunu Kuzey Kore’ye yükleyeceğini duyurdu. Yonhap ajansına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu tür durumlara uluslararası güç birliği ile karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Japonya tarafından yapılan açıklamada ise, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Kuzey Kore’nin silah geliştirmelerinin uluslararası güvenlik açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. ABD, bu füze fırlatışını kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kurallarının ihlal edildiğini belirtti ve Kuzey Kore’yi istikrarı bozucu eylemlerine son vermeye çağırdı.