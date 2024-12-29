Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye Karşı 'En Sert' Strateji Belirledi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Sert ABD Stratejisi Açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki görevine başlamasına bir ay kala, 'en sert' ABD karşıtı stratejinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu açıklama, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlandı ve ülkenin iktidardaki İşçi Partisi'nin beş gün süren Genel Kurul toplantısında yer aldı.

ABD'yi 'Gerici Devlet' Olarak Tanımladı

Toplantıda konuşan Kim, ABD'yi 'gerici devlet' olarak nitelendirdi ve ABD ile Güney Kore ve Japonya arasındaki işbirliğinin 'nükleer askeri bloka' dönüştüğünü savundu. Kim, "Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullanarak, ülkesinin ABD'ye karşı bugüne kadarki en sert stratejisinin uygulanacağına vurgu yaptı.

Yeni Başbakan Atandı

Toplantıda ayrıca Pak Thae-song, Kuzey Kore'nin yeni başbakanı olarak atandı. ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.