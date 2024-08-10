Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Dış Yardım Tekliflerini Reddetti

Kuzey Kore'den Dış Yardım Reddiyesi

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında gerçekleşen şiddetli yağışlar ve sellerin neden olduğu hasarları telafi etmek için uluslararası yardım tekliflerini reddetti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyurulan habere göre, Kim, seller nedeniyle geçici barınaklarda yaşayan mağdurlarla bir araya geldi.

Destek Vaadi ve Dış Yardımın Reddedilmesi

Kim, gelecek aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a getirileceğini belirterek, mağdurlara her alanda destek sağlamayı taahhüt etti. Dışarıdan gelen insani yardım tekliflerine teşekkür eden Kim, zararları kendileri onaracaklarını ifade etti.

Uluslararası Yardım Teklifleri

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya ve Çin gibi ülkeler, Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti. Kuzey Kore'nin kuzeybatısında yer alan Sinuiju kentindeki şiddetli yağışların ardından, Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşması sonucu bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmiştir.

Güney Kore'nin Tahminleri ve Medya Suçlamaları

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, kuzeydeki sel felaketi nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiğini açıkladı. Ancak Kim Jong-un, Güney Kore medyasını, sel felaketinin boyutuyla ilgili yanıltıcı haberler yapmakla suçlayarak sonuçlarını kınadı.