Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Dış Yardım Tekliflerini Reddetti

Kuzey Kore'de sel felaketinin ardından lider Kim Jong-un, uluslararası yardımları kabul etmeyerek kendi kaynaklarıyla onarım yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:18
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Dış Yardım Tekliflerini Reddetti

Kuzey Kore'den Dış Yardım Reddiyesi

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında gerçekleşen şiddetli yağışlar ve sellerin neden olduğu hasarları telafi etmek için uluslararası yardım tekliflerini reddetti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyurulan habere göre, Kim, seller nedeniyle geçici barınaklarda yaşayan mağdurlarla bir araya geldi.

Destek Vaadi ve Dış Yardımın Reddedilmesi

Kim, gelecek aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a getirileceğini belirterek, mağdurlara her alanda destek sağlamayı taahhüt etti. Dışarıdan gelen insani yardım tekliflerine teşekkür eden Kim, zararları kendileri onaracaklarını ifade etti.

Uluslararası Yardım Teklifleri

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya ve Çin gibi ülkeler, Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti. Kuzey Kore'nin kuzeybatısında yer alan Sinuiju kentindeki şiddetli yağışların ardından, Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşması sonucu bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmiştir.

Güney Kore'nin Tahminleri ve Medya Suçlamaları

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, kuzeydeki sel felaketi nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiğini açıkladı. Ancak Kim Jong-un, Güney Kore medyasını, sel felaketinin boyutuyla ilgili yanıltıcı haberler yapmakla suçlayarak sonuçlarını kınadı.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!