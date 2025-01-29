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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Nükleer Silah Tesisini Ziyaret Etti

Kim Jong-un, nükleer silah tesisini ziyaretinde silahlanmanın elzem olduğunu vurguladı ve düşman güçlerin tehditlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:46
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Nükleer Silah Tesisini Ziyaret Etti

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Nükleer Silah Tesisini Ziyaret Etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silah tesisini ziyaret ederek, bu alanda silahlanmanın "elzem" olduğunu vurguladı. Yonhap ajansının haberine göre, Kim, nükleer silah üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesisteki silahların malzeme ve üretim aşamalarını dikkatle inceleyen Kim, nükleer silahların Kuzey Kore'nin güvenliği, çıkarları ve gelişimi için "elzem" olduğunu belirtti. Ayrıca, "Düşman güçlerin giderek daha belirgin hale geldiğini" söyleyerek, düşmanla yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kim, nükleer silahlanmanın düşmanları "dize getirmek" için büyük bir güç sağladığını kaydederek, silahlanma faaliyetlerinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

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