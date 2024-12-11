Kuzey Kore Medyası, Güney Kore'nin Sıkıyönetim Girişimini Eleştirdi

Kuzey Kore Medyası Sessizliğini Bozdu

Kuzey Kore, düşman devlet olarak tanımladığı Güney Kore'de 3 Aralık'ta yaşanan kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından, bir haftadan uzun süredir devam eden sessizliğini bozarak eleştirilerini sıraladı.

Sıkıyönetim ve Toplumsal Kaos

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yapılan açıklamada, "Kukla Güney, uluslararası ilgi odağı haline gelen sıkıyönetim nedeniyle toplumsal kaosa sürüklendi" ifadeleri ile Güney Kore'deki duruma dikkat çekildi. Emperyalist davranışlar sergileyen Güney’in hükümetine yönelik eleştiriler artarken, kuzeydeki iktidara yakın olan Rodong Sinmun gazetesi de Yoon’un "çılgınca" eylemlerini, askeri diktatörlük dönemi darbelerine benzetti.

Geçmişteki Tepkiler

Kuzey Kore’nin önceki durumu, tarihteki siyasi gelişmelere sıklıkla yanıt vermesiyle biliniyor. Örneğin, 2016'da eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasına yönelik Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Kuzey Kore medyasında 24 saat içinde yankı bulmuştu. Ayrıca, 2004'te eski Devlet Başkanı Roh Moo-hyun'un azli talebine dair haber, iki gün sonra basında yer aldı.

Güney Kore'deki Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylama yaparak kararı kaldırmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldı. Yoon, muhalefeti, "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlarken, sıkıyönetimin amacı olarak "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak" olduğunu öne sürdü.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verirken, "sıkıyönetim birlikleri" olarak adlandırılan askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirildi. Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve Yoon, kabinesinin onayını alarak sıklığı sonlandırdığını duyurdu.

Devlet Başkanı Yoon hakkında, "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışı seyahat yasağı getirildi.