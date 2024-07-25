Kuzey Kore'nin Çöp Balonları Güney Kore'de Hava Trafiğini Aksattı

Kuzey Kore'nin Gönderdiği Çöp Balonları Güney Kore'de Uçuşları Durdurdu

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları, Güney Kore'nin Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda uçuş operasyonlarını aksattı. Yonhap ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore ordusu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin Son 24 Saatteki Faaliyetleri

Açıklamada, Kuzey Kore'nin son 24 saatte gönderdiği çöp balonlarının sayısının 500'e yaklaştığı belirtildi. Bazı balonların havalimanına düşmesi sonucunda, iniş ve kalkışlar bir süre durduruldu. Havalimanına düşen çöp balonları arasında atık kağıt ve plastiklerin de bulunduğu öğrenildi.

Propaganda Yayınları ve Karşılıklı Tepkiler

Buna karşılık, Güney Kore, sınır bölgelerine yerleştirilen hoparlörlerle propaganda yayını yaparak Kuzey Kore'ye yanıt verdi. Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp balonlarının tehlike arz etmediği kaydedildi.

Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Kuzey'e Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler dolu büyük balonlar göndermişti. Kuzey Kore, bu balonlara cevaben, son 2 aydan beri 2 binden fazla çöp balonu yolladı.

Kim Yo-jong'un Açıklamaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'yi, sınırın kuzeyine eleştirel materyaller göndermekle suçlayarak sert bir dille eleştirdi. 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, "Güney Kore, kirli oyunları için büyük bir bedel ödemeye hazır olmalıdır," ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki bu "çöp balonu gerilimi", bölgedeki gerginliğin artmasına sebep oldu.