Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuzey Kore'nin Çöp Balonları Güney Kore'de Hava Trafiğini Aksattı

Güney Kore'nin Gimpo Havalimanı, Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları nedeniyle uçuşlarına ara verdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:24
Kuzey Kore'nin Çöp Balonları Güney Kore'de Hava Trafiğini Aksattı

Kuzey Kore'nin Gönderdiği Çöp Balonları Güney Kore'de Uçuşları Durdurdu

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları, Güney Kore'nin Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda uçuş operasyonlarını aksattı. Yonhap ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore ordusu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin Son 24 Saatteki Faaliyetleri

Açıklamada, Kuzey Kore'nin son 24 saatte gönderdiği çöp balonlarının sayısının 500'e yaklaştığı belirtildi. Bazı balonların havalimanına düşmesi sonucunda, iniş ve kalkışlar bir süre durduruldu. Havalimanına düşen çöp balonları arasında atık kağıt ve plastiklerin de bulunduğu öğrenildi.

Propaganda Yayınları ve Karşılıklı Tepkiler

Buna karşılık, Güney Kore, sınır bölgelerine yerleştirilen hoparlörlerle propaganda yayını yaparak Kuzey Kore'ye yanıt verdi. Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp balonlarının tehlike arz etmediği kaydedildi.

Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Kuzey'e Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler dolu büyük balonlar göndermişti. Kuzey Kore, bu balonlara cevaben, son 2 aydan beri 2 binden fazla çöp balonu yolladı.

Kim Yo-jong'un Açıklamaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'yi, sınırın kuzeyine eleştirel materyaller göndermekle suçlayarak sert bir dille eleştirdi. 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, "Güney Kore, kirli oyunları için büyük bir bedel ödemeye hazır olmalıdır," ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki bu "çöp balonu gerilimi", bölgedeki gerginliğin artmasına sebep oldu.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!