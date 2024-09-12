Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri Güney Kore ve Japonya'yı Endişelendirdi

Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlatmalarına dair önemli bir duyuru yaptı. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne gerçekleştirdiği fırlatma, başkent Pyongyang yakınlarından, yerel saatle 07:10'da gerçekleşti.

Füzeler Hızla Japon Denizi'ne Düştü

Fırlatılan füzelerin yaklaşık 360 kilometre mesafe katettiği ve Japon Denizi'ne düştüğü kaydedildi. Bu durum, Kore Yarımadası'nın istikrarı açısından "kışkırtıcı hamleler" arasında değerlendirildi.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Güney Kore ve ABD arasındaki güçlü savunma işbirliği çerçevesinde, Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izlemekteyiz ve her türlü provokasyona karşılık verme kabiliyetimizi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

Japonya'dan Sert Tepki

Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin Japonya'nın ulusal ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanı Kişi Nobuo, füzelerin denemelerini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Protestolar ve Güvenlik Önlemleri

Tokyo hükümeti, denemelere karşı Kuzey Kore yönetimine bir protesto notası iletildiğini açıkladı. Ayrıca, füzelerin düştüğü bölgede uydu ve deniz unsurlarının zarar görmediği bilgisi verildi.

Denemeler, Pyongyang yönetiminin, "Güney Kore ve ABD'nin son dönem ortak tatbikatlarına karşı ağır bedel ödeyecekleri" yönündeki ifadeleri sonrasında gerçekleştirildi.