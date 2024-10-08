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Kuzey Kore'nin Nükleer Denizaltı İnşası Üzerine Tespitler

Güney Kore, Kuzey'in nükleer denizaltı inşasının başladığına dair işaretler tespit etti. Detaylar ve gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:27
Kuzey Kore'nin Nükleer Denizaltı İnşası Üzerine Tespitler

Kuzey Kore'nin Nükleer Denizaltı Projesi Başladı mı?

Güney Kore'deki askeri ve istihbarat birimleri, Kuzey Kore'nin nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı inşasına başladığına dair belirginsiz işaretler buldu. Denizaltı İnşasının İlk Aşaması

Yonhap haber ajansına göre, Savunma İstihbarat Ajansı, iktidardaki Halk Gücü Partisi'nden Milletvekili Kang Dae-sik'e gönderdiği raporunda; "Kuzey Kore'de denizaltı inşasının başlangıcını işaret eden bulgular tespit edilmiştir." şeklinde yorumda bulundu.

Rapor, inşaatın henüz ilk aşamalarında olduğu için nükleer güçle çalışıp çalışmadığına dair daha fazla teyit edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Yeni Denizaltı Tesisleri Tespit Edildi

Yonhap'a konuşan askeri bir yetkili, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki Sinpo bölgesinde mevcut denizaltılardan daha büyük bir denizaltı inşa ettiğini belirtti.

Yetkili, projenin kapsamı ve nükleer içermesi hakkında doğru bir değerlendirme yapabilmek için denizaltının tonajı ve diğer ayrıntılarının netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Nükleer Reaktör Eksikliği

Askeri kaynaklar, projenin büyüklüğü göz önüne alındığında denizaltının nükleer enerjili olma ihtimalinin araştırıldığını belirtirken, Kuzey'in bu büyüklükte bir denizaltı için gerekli nükleer reaktör ve diğer ekipmanları henüz temin etmediği sonucuna varıyorlar.

Kuzey Kore'nin Denizaltı Gücü

Kuzey Kore, son zamanlarda gelişmiş donanma gemileri edinmeye odaklanmış durumda. Eylül 2023'te yeni bir "taktik nükleer saldırı denizaltısı" tanıtmıştı. Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2021 yılında büyük bir denizaltı geliştirme sözü vermiş ve 2024 başında nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı inşası projesinin denetimini üstlenmiştir.

2023 yılında yayımlanan Güney Kore Savunma Beyaz Kitabı'na göre, Kuzey Kore'nin yaklaşık 70 denizaltısı bulunurken, Güney Kore'nin denizaltı gücü yaklaşık 10 gemiden oluşmaktadır.

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