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Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın Kursk'taki Saldırılarına Tepkisi

Kuzey Kore, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarını kınayarak Rusya'nın yanında yer aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:54
Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın Kursk'taki Saldırılarına Tepkisi

Kuzey Kore, Ukrayna'nın Saldırılarını Kınadı

Kuzey Kore, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine gerçekleştirdiği saldırılara karşı güçlü bir tepki gösterdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) üzerinden yapılan açıklamada, bu saldırılar "ABD ve Batı destekli affedilemez bir terör eylemi" olarak değerlendirildi.

Pyongyang'ın Desteği

Yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında olduğuna dair mesaj verildi. Özellikle 6 Ağustos'ta meydana gelen saldırılar sonrasında, iki ülke arasındaki gerginliğin artmasının ardından Kuzey Kore'nin tavrı dikkat çekti.

Çatışmalar ve Sonrası

Ukrayna ordusunun saldırılarının ardından 7 Ağustos'ta bölgede acil durum ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileriyle toplantı yaparak, Kursk bölgesindeki durumu değerlendirdi. Putin, Rus hükümetine sivillere destek sağlanması için gerekli adımları atması talimatını verdi.

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