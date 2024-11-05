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Kuzey Kore Nükleer Çabalarını Haklı Çıkardı

Kuzey Kore, ABD-Güney Kore-Japonya tatbikatını nükleer gücünü artırma gerekçesi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:28
Kuzey Kore Nükleer Çabalarını Haklı Çıkardı

Kuzey Kore'den Sert Tepki

Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği üçlü hava tatbikatını eleştirdi. Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu tatbikatların, ülkenin nükleer güç artırma çabalarını meşrulaştırdığını belirtti.

Çatışma İddiaları

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) üzerinden yapılan açıklamada, Kim Yo-jong, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak tatbikatını "düşmanca ve saldırgan" bir eylem olarak tanımladı. Bu tatbikatların, bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Nükleer Güç Vurgusu

Kim Yo-jong, "düşman güçlerin" artan askeri tehditlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çabalarını haklı çıkardığına dikkat çekti. Ayrıca, ülke 31 Ekim'de Japon Denizi'ne, yeni tip Hwasong-19 kıtalar arası balistik füze fırlatmıştı.

Son Gelişmeler

ABD, Güney Kore ve Japonya, 3 Kasım'da üzerine gittiği tatbikatı yaparak, uzun menzilli B-1B bombardıman uçaklarını kullandı. Bu arada, Güney Kore bugün Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi; füzelerin ortalama 400 kilometre menzil kat ettikten sonra denizde düştüğü belirtildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise en az 7 adet kısa menzilli füzenin fırlatıldığını duyurdu.

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