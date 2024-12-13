Kuzey Kore, Nükleer Programını Fonlamak için ABD Firmalarına Şantaj Yapıyor

Kuzey Kore'nin nükleer silah programını finanse etmek için ABD'li firmalara şantaj yaptığı iddia edildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli bilişimcilerin sahte kimliklerle ABD firmalarında işe girip, şantaj yaparak Pyongyang'ın nükleer silah programına para sağladığını belirtti.

FBI yetkilisi Ashley T. Johnson, binlerce Kuzey Koreli bilişimcinin sahte veya çalıntı kimlikler kullanarak ABD firmalarına uzaktan çalışmak için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Johnson, bu bireylerin işe alım sürecinde kimliklerini gizlemek için bazı ABD vatandaşlarından yardım aldığını kaydetti.

Johnson, işe alındıktan sonra bilişimcilerin şirketlerin hassas bilgilerini ve çalışanların kişisel bilgilerini çalarak şantaj yaptığını öne sürdü. Bu yöntemle, Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarına toplamda 88 milyon dolar'dan fazla para sağlandığı iddia edildi.

FBI yetkilisi, bu kapsamda 14 kişi hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, şüpheliler hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceği ifade edildi.

Johnson, Kuzey Koreli bilişimcilere yardım eden ABD vatandaşları hakkında da inceleme başlatılacağını belirtti. Elde edilen bilgilerin, durumun yalnızca 'buz dağının görünen kısmı' olduğunu açıkça dile getiren Johnson, Kuzey Kore'nin ABD şirketlerini hedef almak üzere binlerce bilişim çalışanı eğittiğini vurguladı.