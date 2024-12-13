DOLAR
34,93 -0,14%
EURO
36,71 -0,18%
ALTIN
2.994,25 0,51%
BITCOIN
3.504.836,9 -0,54%

Kuzey Kore, Nükleer Programını Fonlamak için ABD Firmalarına Şantaj Yapıyor

Kuzey Koreli bilişimcilerin ABD firmalarına şantaj yaparak nükleer programlarına 88 milyon dolar sağladığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:54
Kuzey Kore, Nükleer Programını Fonlamak için ABD Firmalarına Şantaj Yapıyor

Kuzey Kore'nin nükleer silah programını finanse etmek için ABD'li firmalara şantaj yaptığı iddia edildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli bilişimcilerin sahte kimliklerle ABD firmalarında işe girip, şantaj yaparak Pyongyang'ın nükleer silah programına para sağladığını belirtti.

FBI yetkilisi Ashley T. Johnson, binlerce Kuzey Koreli bilişimcinin sahte veya çalıntı kimlikler kullanarak ABD firmalarına uzaktan çalışmak için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Johnson, bu bireylerin işe alım sürecinde kimliklerini gizlemek için bazı ABD vatandaşlarından yardım aldığını kaydetti.

Johnson, işe alındıktan sonra bilişimcilerin şirketlerin hassas bilgilerini ve çalışanların kişisel bilgilerini çalarak şantaj yaptığını öne sürdü. Bu yöntemle, Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarına toplamda 88 milyon dolar'dan fazla para sağlandığı iddia edildi.

FBI yetkilisi, bu kapsamda 14 kişi hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, şüpheliler hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceği ifade edildi.

Johnson, Kuzey Koreli bilişimcilere yardım eden ABD vatandaşları hakkında da inceleme başlatılacağını belirtti. Elde edilen bilgilerin, durumun yalnızca 'buz dağının görünen kısmı' olduğunu açıkça dile getiren Johnson, Kuzey Kore'nin ABD şirketlerini hedef almak üzere binlerce bilişim çalışanı eğittiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar
2
Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor
4
CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor
5
UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi
6
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!