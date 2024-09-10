Kuzey Kore Nükleer Silah Kapasitesini Artırma Politikasını Açıkladı

Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Kapasitesi Artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer silah kapasitesini artırmaya yönelik yeni politikalar geliştirdiklerini duyurdu.

76. Yıl Dönümü Kutlaması

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan habere göre, Kim, ülkenin kuruluşunun 76. yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada bu hedeflerine dikkat çekti.

Nükleer Tehdit ve Savunma Stratejisi

Kim Jong-un, ABD başta olmak üzere artan nükleer silahlanmanın Kuzey Kore için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "askeri üstünlüğün korunması ve daha da artırılması gerektiğini" ifade etti.

Bu bağlamda, Kim, ülkesinin nükleer silah kapasitesini "katlanarak" artırmaya yönelik bir politika yürütüldüğünü belirtti. Sürekli olarak nükleer tehdit altında olduklarını savunan Kim, nükleer silahları "meşru müdafaa" amacıyla kullanacaklarını ve bunun kimseye bir tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

Sorumlu Nükleer Silah Devleti

Kim, Kuzey Kore'nin bir "sorumlu nükleer silah devleti" olduğunu belirterek, söz konusu politikalarının uluslararası dengeyi sağlama amacını taşıdığını ifade etti.