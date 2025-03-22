Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna Savaşında Tam Destek Verdi

Kuzey Kore, Kim Jong-un ve Sergey Şoygu'nun görüşmesinde Ukrayna savaşı konusunda Rusya'ya tam destek verdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:35
Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna Savaşında Tam Destek Verdi

Kuzey Kore, Ukrayna Savaşında Rusya'ya Desteğini Yeniledi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna savaşında Rusya'ya "tam destek" verdiğini bildirdi. Görüşme, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyangda gerçekleştirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Şoygu, Kim'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaleme aldığı bir mektubu iletti. Bu buluşma, iki ülke arasında güçlü bir işbirliğine zemin hazırladı.

Görüşme sırasında, savunma alanında stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda da mutabakat sağlandı. Her iki ülkenin ortak hedefleri ve işbirlikleri üzerinde duruldu. Bu durum, uluslararası güvenlik dinamikleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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