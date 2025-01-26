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Kuzey Kore 'Stratejik Seyir Füzeleri' Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Kuzey Kore, denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etti, hedefleri 1500 kilometre mesafeden vurdu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 05:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 05:00
Kuzey Kore 'Stratejik Seyir Füzeleri' Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Kuzey Kore 'Stratejik Seyir Füzeleri'ni Test Etti

Kuzey Kore, denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, iki seyir füzesi, 1500 kilometre mesafede sekiz biçimli eliptik bir yörünge izleyerek hedeflere isabet etti.

Füze Testinin Amacı

Kuzey Kore Füze İdaresi, gerçekleştirilen füze testinin, "potansiyel düşmanlara karşı stratejik kontrol etkinliğini artırmak üzere ulusal savunma kabiliyetlerini inşa etme planlarının parçası" olduğunu duyurdu. Bu açıklama, ülkenin savunma stratejisini güçlendirmek adına yürütülen çalışmaları gözler önüne seriyor.

Kim Jong-un'un Açıklamaları

Füze testini izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, testin, Kuzey Kore'nin caydırıcı savaş araçlarını daha da mükemmelleştirdiği değerlendirmesinde bulundu. Kim, "Kuzey Kore, sürdürülebilir ve kalıcı barışı ve istikrarı koruma misyonunu yerine getirmek için gelişmiş askeri güç temelini sorumlu şekilde güçlendirmek üzere daima çaba gösterecektir," ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore ordusu da söz konusu füze testini doğruladı. Ordunun açıklamasına göre, dün sabah saatlerinde birden fazla füzenin Kuzey Kore'nin iç bölgelerinden Sarı Deniz'e ateşlendiği tespit edildi.

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