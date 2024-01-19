Kuzey Kore su altından ateşledi: 'Haeil-5-23' ile misilleme

Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bölgedeki ortak deniz tatbikatını protesto etmek için sualtı nükleer silah sistemi "Haeil-5-23"ü test ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore su altından ateşledi: 'Haeil-5-23' ile misilleme
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Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu hafta Kore Yarımadası’na yakın sularda yaptığı ortak deniz tatbikatını kabul etmedi. 

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Jeju Adası yakınlarında gerçekleşen tatbikata karşı, yeni geliştirdiği sualtı nükleer silah sistemi "Haeil-5-23"ü Japon Denizi’nde başarıyla test ettiğini bildirdi. Kuzey Kore ordusu, ABD ve müttefiklerinin saldırgan askeri hareketlerine karşı koymaya devam edeceğini belirtti.

 Açıklamada, “ABD ve yandaşlarını, yılın başından bu yana süren ve Kuzey Kore'nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden pervasız eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyor ve bu eylemlerin yol açacağı feci sonuçlar konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz” denildi.

2023 yılında Kuzey Kore, büyük bir tsunamiye neden olacak şekilde patlayan sualtı nükleer silah sisteminin ilk denemesini yapmıştı.

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