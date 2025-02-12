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Kuzey Kore, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Kınadı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planını uluslararası hukuka aykırı buldu ve kınadı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:51
Kuzey Kore, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Kınadı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Kınadı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını sert bir dille kınadı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Pyongyang yönetimi, Trump'ın Gazze planına dair bir açıklama yaptı.

ABD'nin İhlalleri Eleştirildi

Açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirmeye yönelik önerisinin, dünya genelinde ciddi tepkilere yol açtığı ifade edildi. "Dünya, şimdi ABD'nin 'bomba açıklaması' üzerine kaynıyor." ifadesi dikkat çekti.

Trump'ın planının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğunun vurgulandığı metinde, “Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının hiçe sayıldığı, iki devletli çözümün önünde büyük bir engel ve kesinlikle kabul edilemez bir eylem” olarak nitelendirildi.

Filistinlilerin Umutları Ayaklar Altında

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kan ve gözyaşının akmaya devam ettiği, kırılgan istikrarı nedeniyle içeride ve dışarıda endişelerin arttığı bir dönemde Filistinlilerin bölgede istikrarlı bir yaşam ve barış umutlarını ayaklar altına alan bu çirkin açıklamalar, tüm dünyayı şoke etti." denildi.

ABD'nin Çağ Dışı Hayalleri

Trump yönetiminin daha önce Panama Kanalı ve Grönland gibi konularla ilgili açıklamalarına da atıfta bulunarak, "ABD, çağ dışı hayallerinden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onuru ile egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir." ifadesiyle eleştirilerini sürdürdü.

Trump'ın Ortak Basın Toplantısı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemiş, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını ifade etmişti. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını da savunmuştu.

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