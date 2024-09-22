Kuzey Kore ve Çin Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Önemli Açıklama

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdığı bir mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusunda istekli olduklarını belirtti.

Kuzey Kore'nin Kuruluş Yıl Dönümüne Yanıt

Bu açıklama, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlandı. Kim, Şi Cinping'in 9 Eylül'de Kuzey Kore'nin kuruluşunu kutlayan mesajına cevap verirken, "Dostluğumuzu pekiştirmek ve derinleştirmek, Kuzey Kore ve Çin'in ortak hedefidir" dedi.

Barış ve Güvenlik Vurgusu

Kim Jong-un, iki ülkenin ortak çalışmalarıyla küresel barış ve bölgesel güvenliğin sağlanacağına dikkat çekti. Bu tür işbirliklerinin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.