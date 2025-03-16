Kuzey Kore ve Rusya Diplomasi Görüşmeleri Gerçekleşti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:04
Kuzey Kore ve Rusya Diplomasi Görüşmeleri Gerçekleşti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da yapıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Choe'nin Rudenko başkanlığındaki Rus heyeti ile bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmenin detayları henüz netlik kazanmazken, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Jong-gyu de Rusya'nın Rudenko ile ayrı bir görüşme yaparak ikili ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldı. Bu toplantılarda, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını artırma hedefleri masaya yatırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı