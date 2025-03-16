Kuzey Kore ve Rusya Diplomasi Görüşmeleri Gerçekleşti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da yapıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Choe'nin Rudenko başkanlığındaki Rus heyeti ile bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmenin detayları henüz netlik kazanmazken, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Jong-gyu de Rusya'nın Rudenko ile ayrı bir görüşme yaparak ikili ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldı. Bu toplantılarda, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını artırma hedefleri masaya yatırıldı.