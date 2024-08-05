Kuzey Kore, Yeni Balistik Füze Fırlatıcılarını Teslim Etti

Kuzey Kore Yeni Balistik Füze Fırlatıcılarını Tanıttı

Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'un önderliğinde cephe birliklerine 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslim edildiğini açıkladı.

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Bu önemli teslimat, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Pyongyang'da gerçekleştirilen özel bir bayramda duyuruldu. Kim Jong-un, törende yeni fırlatıcıların ülkenin askeri gücünü artıracağını vurgulayarak, Güney Kore'ye karşı "ezici askeri güç" sağlamak amacıyla tasarlandığının altını çizdi.

Taktik Nükleer Silahların Rolü

Kim, bu yeni sistemlerin "taktik" nükleer silahların kullanımı için daha pratik ve etkili bir yol sunacağını belirtti. Ayrıca, bu fırlatıcıların, ülkenin yerel mühimmat fabrikalarında üretildiği ve daha düşük verimli nükleer başlıkları taşıyabilen balistik füzeleri ateşlemek için özel olarak tasarlandığı ifade edildi.

Kuzey Kore'nin bu adımı, bölgedeki askeri dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür silahların artışının, uluslararası güvenliği daha da karmaşık hale getirebileceği konusunda uyarıyor.