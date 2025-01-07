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Kuzey Kore Yeni Hipersonik Balistik Füze Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Kuzey Kore, yeni tip hipersonik balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıkladı. Kim Jong-un denemeleri takip etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:45
Kuzey Kore Yeni Hipersonik Balistik Füze Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Kuzey Kore Yeni Hipersonik Füze Fırlattığını Duyurdu

Kuzey Kore, dün yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini ve denemenin başarıyla tamamlandığını belirtti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu füze denemelerini bizzat takip etti.

Füze Denemesi ve Savunma Amaçları

Kim, dünyada sadece birkaç ülkenin bu tür bir silah sistemine sahip olabileceğini savunarak, hipersonik füzenin "Pasifik bölgesindeki tüm rakiplere karşı kullanılabileceği" ifadesini kullandı. Ayrıca, füze denemesinin "savunma" amaçlı olduğunu vurguladı.

Füzenin Özellikleri ve Test Sonuçları

KCNA'nın haberine göre, motor gövdesinde karbon fiberin yeni bir bileşeni kullanılan bu yeni tip orta menzilli hipersonik balistik füzenin test atışları başarıyla gerçekleştirildi. Güney Kore ise Kuzey Kore’nin Japon Denizi'ne doğru hipersonik olduğu değerlendirilen bir füze fırlattığını bildirdi. Füzenin, yaklaşık 1100 kilometre yol aldıktan sonra suya düştüğü duyuruldu.

Geçmişteki Füze Denemeleri

Güney Kore, Kuzey Kore'nin en son 5 Kasım 2024'te Japon Denizi'ne doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını da açıkladı. Kim Jong-un, 2024'te katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füze test atışını yerinde denetlemişti.

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